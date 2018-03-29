События

15:29 29.03.2018

Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

Квалификация действий заместителя министра обороны Игоря Павловского в деле о растрате свыше 149 млн грн при закупке топлива не измелилась, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

В ответе САП на информационный запрос агентства говорится, что 28 марта Антикоррупционная прокуратура приняла решение об открытии стороне защиты материалов досудебного расследования по подозрению замминистра обороны, директора и сотрудника отдела Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащего Департамента внутреннего аудита Минобороны в совершении растраты средств госбюджета Украины в особо крупном размере на общую сумму 149,3 млн грн по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, а также по подозрению физического лица - реального конечного владельца ООО "Трейд Коммодити" в организации вышеуказанной растраты средств Государственного бюджета Украины по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

"Заместитель министра обороны Украины в данном производстве находится в статусе подозреваемого, квалификация его действий без изменений - ч.5 ст.191 УК Украины (растрата средств госбюджета Украины в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в ответе.

Также прокуратурой выделено в отдельное производство материалы по двум другим подозреваемым - представителю и номинальному директору ООО "Трейд Коммодити", которые в настоящее время находятся в международном розыске и в отношении которых решается вопрос о проведении специального досудебного расследования.

Как сообщалось, 11 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

На следующий день в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в этом деле – сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.

12 октября 207 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста, но это судебное решение обжаловано защитой замминистра.

16 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НАБУ сообщило о подозрении седьмому фигуранту схемы по хищению средств Госинвестпроекта

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех членов Тарифной комиссии "Укрзализныци"

НАБУ закончило досудебное расследование "янтарного дела" и открыло материалы дела подозреваемым

САП просит суд арестовать имущество Труханова

Соломенский суд в среду вечером начнет избирать меру пресечения городскому голове Одессы

Прокуратура будет просить об аресте Труханова и его зама с альтернативой залога – Холодницкий

Дело Онищенко будет слушаться по процедуре заочного осуждения, но ему следует вернуться в Украину - Холодницкий

Антикоррупционные органы намерены завершить расследование дела Розенблата и Полякова в течение двух месяцев - Холодницкий

НАБУ и САП подали все необходимые документы для экстрадиции судьи Чауса в Украину, все зависит от молдавской стороны

НАБУ расследовало одно дело относительно Злочевского, но оно было закрыто САП - Сытник

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд разрешил Савченко находиться рядом с адвокатами во время рассмотрения апелляции

Суд отказал Савченко в отводе коллегии судей Апелляционного суда Киева

Адвокат Сущенко выступает за его обмен на задержанных в Украине граждан РФ

Кириленко: Надо не на латиницу переходить, а поскорее принять новый закон о государственном языке

Савченко заявила об отводе коллегии судей Апелляционного суда после отказа в отводе прокурора

Служивший в рядах боевиков россиянин сдался правоохранителям в Донецкой области

Полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося на автомобиле сбить военных

Суд отказал Савченко в отводе прокурора при рассмотрении апелляции на ее арест

На румынской АЭС сообщили об остановке ядерного реактора в связи с неисправностью

Савченко и ее адвокаты заявили отвод прокурору при рассмотрении апелляции на ее арест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА