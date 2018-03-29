Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

Квалификация действий заместителя министра обороны Игоря Павловского в деле о растрате свыше 149 млн грн при закупке топлива не измелилась, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

В ответе САП на информационный запрос агентства говорится, что 28 марта Антикоррупционная прокуратура приняла решение об открытии стороне защиты материалов досудебного расследования по подозрению замминистра обороны, директора и сотрудника отдела Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащего Департамента внутреннего аудита Минобороны в совершении растраты средств госбюджета Украины в особо крупном размере на общую сумму 149,3 млн грн по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, а также по подозрению физического лица - реального конечного владельца ООО "Трейд Коммодити" в организации вышеуказанной растраты средств Государственного бюджета Украины по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

"Заместитель министра обороны Украины в данном производстве находится в статусе подозреваемого, квалификация его действий без изменений - ч.5 ст.191 УК Украины (растрата средств госбюджета Украины в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в ответе.

Также прокуратурой выделено в отдельное производство материалы по двум другим подозреваемым - представителю и номинальному директору ООО "Трейд Коммодити", которые в настоящее время находятся в международном розыске и в отношении которых решается вопрос о проведении специального досудебного расследования.

Как сообщалось, 11 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

На следующий день в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в этом деле – сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.

12 октября 207 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста, но это судебное решение обжаловано защитой замминистра.

16 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.