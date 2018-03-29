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15:14 29.03.2018

Суд разрешил Савченко находиться рядом с адвокатами во время рассмотрения апелляции

Суд разрешил Савченко находиться рядом с адвокатами во время рассмотрения апелляции

Апелляционный суд города Киева разрешил народному депутату Украины Надежде Савченко находиться во время рассмотрения апелляции на ее арест рядом со своими адвокатами, а не в стеклянной камере в зале суда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Дмитрия Бугая, после чего конвойные открыли камеру, а Н.Савченко покинула ее.

В настоящее время она находится за столом рядом со своими адвокатами.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая 2018 года. При этом судья признал безосновательным ее задержание 22 марта 2018 года, поскольку депутат не совершила какое-либо преступление по факту.

26 марта адвокаты Н.Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей.

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