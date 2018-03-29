Служивший в рядах боевиков россиянин сдался правоохранителям в Донецкой области

В г.Часов Яр Бахмутского горсовета Донецкой области полицейским сдался гражданин РФ, уроженец Республики Саха (Якутия), который находился на территории Украины нелегально, а в 2014 году нес службу в рядах боевиков, у него изъят фальшивый украинский паспорт, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В полицейскую станцию в Часовом Яре обратился 24-летний мужчина, который рассказал, что в 2014 году участвовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. Оказалось, что он является гражданином РФ, в Украину приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина с оружием в руках нес службу на блокпосте возле с.Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими войсками он 4 года скрывался в РФ, в аннексированном Крыму и в разных областях Украины, а на днях вернулся в Часов Яр. "Узнав, что существует программа "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности, бывший боевик добровольно пришел в полицию", - говорится в сообщении.

При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался подделанным. В ходе проверки оперативники установили личность нелегального мигранта.

По факту участия в незаконных вооруженных формированиях открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.