Полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося на автомобиле сбить военных

Сотрудники французской полиции задержали в четверг мужчину, который пытался на автомобиле марки "Пежо" совершить наезд на группу военных в департаменте Изер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Утром в четверг автомобилист попытался сбить группу из шести-семи военнослужащих, которые совершали пробежку недалеко от своей казармы в коммуне Варс-Альер-е-Риссе. Совершить наезд ему не удалось, и он скрылся с места происшествия.

Известно, что во время попытки наезда водитель выкрикивал оскорбления в адрес военных. Вместе с ним в автомобиле находился еще один человек.

В результате инцидента никто не пострадал.