Правозащитники призывают ГПУ завершить экстрадиционную проверку журналиста из Азербайджана и не выдавать его на родину

Правозащитные организации призывают Генпрокуратуру Украины завершить экстрадиционную проверку оппозиционного азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнли (Гусейнова) и не выдавать его Азербайджану, где ему угрожает опасность.

Адвокат Ф.Гусейнли Дмитрий Мазурок на брифинге в четверг в Киеве рассказал, что полгода назад по запросу азербайджанской стороны его подзащитный был задержан украинскими правоохранителями и до сих пор проводится экстрадиционная проверка.

"Мы ожидаем тщательной проверки и надеемся, что Генпрокуратура установит, что невозможно выдавать Гусейнли в страну, где он в 2006 году подвергся пыткам и был вынужден покинуть страну происхождения. Надеюсь, что на следующей неделе Генпрокуратура даст свой ответ", - сказал адвокат.

Глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик отметила, что Ф.Гусейнли был задержан в Украине в октябре 2017 года во время выезда из страны. По ее словам, после политического преследования на родине оппозиционный журналист получил в 2008 году статус беженца и стал гражданином Нидерландов.

"Уже полгода длится экстрадиционная проверка, ему будет угрожать смертельная опасность, если он будет выдан Азербайджану... Мы призываем сейчас Генпрокуратуру завершить экстрадиционную проверку... есть достаточно документов, которые свидетельствует о том, что преследование Фикрата является политически мотивированным, что ему угрожает опасность по возвращению в Азербайджан. Мы призываем завершить проверку и позволить Фикрату вернуться в Нидерланды - страну, гражданином которой он является", - призвала Т.Печончик.

С аналогичной просьбой к Генпрокуратуре обратилась и исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, подчеркнув, что о возвращении Ф.Гусейнли в Азербайджан "не может быть и речи".

Как сообщалось, Ф.Гусейнли (Гусейнов) покинул Азербайджан 10 лет назад, после того, как его похитили и жестоко избили, а похитители найдены не были. Коллеги журналиста сообщали, что он получил гражданство Нидерландов. Адвокат также подтвердил информацию о гражданстве Нидерландов.

О задержании Ф.Гусейнли в аэропорту "Борисполь" стало известно 14 октября 2017 года. В Госпогранслужбе сообщили, что причина задержания – нахождение его в базе разыскиваемых Интерполом лиц.