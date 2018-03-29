События

13:22 29.03.2018

Суд Киева готовится к рассмотрению жалобы на арест Савченко

Суд Киева готовится к рассмотрению жалобы на арест Савченко

Апелляционный суд Киева в четверг днем рассмотрит жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале судебного заседания присутствует мама Н.Савченко Мария Ивановна, которой сегодня исполнилось 80 лет, прибыли также адвокаты. Н.Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.

Сестра Надежды Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Н.Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

Заседание суда должно начаться с минуты на минуту.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила какое-либо преступление по факту.

26 марта адвокаты Н.Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей. "Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз агентству "Интерфакс-Украина" после подачи апелляции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Апелляционный суд Киева 29 марта рассмотрит жалобу на арест Савченко

Защита Савченко в апелляции просит изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Омбудсмен намерена лично контролировать соблюдение прав арестованной Савченко

Шевченковский суд Киева арестовал Н.Савченко на 2 месяца

Савченко вновь призвала Путина освободить украинских политзаключенных и пленных

Порошенко представил активу Волынской области нового руководителя

Суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения Савченко

Савченко отказывается предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы

Савченко в суде объявила голодовку

ПОСЛЕДНЕЕ

В одном из подразделений сил АТО исчез военнослужащий

Правозащитники призывают ГПУ завершить экстрадиционную проверку журналиста из Азербайджана и не выдавать его на родину

Атомпросфоюз решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках АЭС

Кабмин и ЮНИСЕФ договорились о реализации в Украине инициативы по улучшению благосостояния детей и молодежи в громадах

Мониторинг перехода Украины на стандарты НАТО ведется неудовлетворительно

ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта

Освобожденные из ОРДЛО в декабре украинцы правительственную помощь еще не получали

В Киеве не видят причин для беспокойства после аварии на АЭС в Румынии

Набсовет "Укроборонпрома" одобрил 40%-ное сокращение управленческого аппарата госконцерна

В Украине к субботе заметно потеплеет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА