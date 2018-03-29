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13:10 29.03.2018

Кабмин и ЮНИСЕФ договорились о реализации в Украине инициативы по улучшению благосостояния детей и молодежи в громадах

Кабмин и ЮНИСЕФ договорились о реализации в Украине инициативы по улучшению благосостояния детей и молодежи в громадах

Кабинет министров Украины, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Ассоциация городов Украины, Ассоциация объединенных территориальных громад, Национальная молодежная Рада Украины подписали меморандум о реализации в Украине инициативы по развитию в муниципалитетах благосостояния детей и молодежи.

"Сегодня мы подписываем меморандум, который открывает возможности для создания надлежащих условий для детей в громадах", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в громадах должна быть создана среда для эффективного развития системы образования и всестороннего развития детей и молодежи.

В.Гройсман отметил, что создание на местах детских и молодежных консультационных советов и создание советов омбудсменов должно быть реализовано повсеместно.

"Данная инициатива является одним из способов достичь консенсуса с местными органами власти для обеспечения прав детей и молодежи, особенно наиболее незащищенных", - отметила глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джованна Барберис.

Она отметила, что эта программа будет создавать здоровую конкуренцию между структурами, которые предоставляют услуги проживающим в громадах детям и молодежи.

Согласно меморандуму, ЮНИСЕФ берет на себя обязательство предоставлять поддержку украинским муниципалитетам, которые будут участвовать в инициативе "Громада, дружественная к детям и молодежи". В частности, оценивать ситуацию с правами детей и молодежи, определенных в конвенции ООН, предоставлять консультации по формированию плана действий и бюджета на его реализацию, содействовать сотрудничеству муниципалитетов с другими странами, помогать в фандрейзинге.

Инициатива "Громада, дружественная к детям и молодежи" - глобальное движение, основанное в 1996 году как практическая реализация резолюции ко второй Конвенции ООН по населенным пунктам. На данный момент в ней принимает участие около 3 тыс. муниципалитетов из 38 стран, с покрытием более 30 млн детей.

Данная инициатива будет направлена на сотрудничество местных органов власти, общественности и бизнеса в сфере защиты детей.

Присоединившись к инициативе, громады смогут привлекать дополнительные инвестиции на развитие сфер для улучшения благосостояния детей и молодежи.

В подписании меморандума приняли участие министр социальной политики Украины Андрей Рева, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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