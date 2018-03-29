События

12:43 29.03.2018

ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта

ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018 года.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неуклонно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон", - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В то же время, как отмечается в сообщении, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществлении других провокационных действий боевиками Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении Группы, размещенном на сайте ОБСЕ в понедельник.

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