Активисты "Нацкорпуса" зашли в Николаевский облсовет и требуют отстранения А.Савченко с должности главы ОГА

Активисты "Национального корпуса" требуют от депутатов Николаевского областного совета вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы облгосадминистрации Алексея Савченко с должности на время следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

Как сообщает местное издание НикВести, активисты присутствуют на заседании облсовета в четверг: в зал зашло около 50 человек. "Вы, как люди, которые представляют интересы громады, должны вынести на голосование отставку губернатора и его зама. Вы должны способствовать тому, чтоб мы получили правду", - сказал глава "Национального корпуса" в Николаевской области Денис Янтарь с трибуны, обращаясь к депутатам.

С аналогичным требованием выступили представители партий "Руха нових сил", ВО "Свобода" и "ДемАльянс". Первый заместитель главы облсовета Иван Кухта также заявил, что он выступает за отставку А.Савченко.

Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, предложил подождать, когда закончится следствие. Глава партии "Наш край" Юрий Кормышкин выразил солидарность с позицией В.Боня, а депутат от фракции "Видродження" Геннадий Рубский сказал, что хочет "посмотреть Савченко в глаза" и выслушать отчет, а потом принимать решение. Многие депутаты указывают на давление со стороны активистов и требуют сначала заслушать отчет А.Савченко, а потом принимать решение.

В ходе заседания облсовета начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил о том, что обратился к руководству Национальной полиции Украины по поводу решения вопроса изменения подследственности дела В.Волошина "в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения".

"Несмотря на все приглашения, даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые заявляли прессе, что владеют информацией о давлениях или коррупционных составляющих, уже во второй раз не явились на допрос на вызов следователя. А также после того, как я предложил общественности осуществлять прозрачный и непредвзятый контроль хода следствия, приобщив к делу… адвокатов от стороны семьи Владислава Волошина… прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью предоставления правовой помощи семье погибшего. Так что я понимаю, что объективность и непредвзятость следствия в действительности не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер", - заявил он.

Полиция также сообщает, что им поступила информация, что во время проведения пикета под стенами Николаевской облгосадминистрации в четверг "планируется провокация в виде драки между участниками акции для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы и обвинить их в препятствии проведения мирной акции". "Полиция Николаевской области призывает всех граждан, которые планируют участвовать в массовых мероприятиях, соблюдать порядок, не нарушать закон, не участвовать в провокациях и рационально использовать свое право на мирные собрания", - сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. "По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели В.Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Проводятся экспертизы.

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

С 5 марта он находится в плановом отпуске, во время которого проходит лечение, однако прервал его для дачи показаний в уголовном деле о самоубийстве В.Волошина, при этом заявил, что не будет выполнять должностные обязанности в течение еще минимум трех недель.

По словам руководителя обладминистрации, незадолго до отпуска он общался с В.Волошиным и тот не сообщал ему ни о каких обстоятельствах, которые могли бы привести его к решению свести счеты с жизнью. Он также заявляет, что на В.Волошина не осуществлялось никакого давления, поскольку тот не совершил ничего, что могло бы дискредитировать его работу.