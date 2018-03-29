События

12:13 29.03.2018

В Украине к субботе заметно потеплеет

В Украине к субботе заметно потеплеет

В ближайшие сутки, 30 марта, погоду северо-западной половины Украины будут определять атмосферные фронты, остальной территории - поле повышенного давления, с юго-запада Европы в Украину начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. В центральных и южных областях местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в Сумской и Харьковской областях 4-9° мороза; днем 3-8° тепла, в южных областях на Закарпатье и Прикарпатье 9-13°.

В Киеве утром, днем в пятницу ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,2 градусов тепла в 1968 году, а самая низкая ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1942 году.

В субботу, 31 марта, в западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдет небольшой дождь (в Карпатах - умеренный дождь), ночью на севере Левобережья с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в южных, центральных областях и на Прикарпатье до 18°; на севере Левобережья ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

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