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10:53 29.03.2018

Вятрович критикует идею перевода украинского языка на латиницу

Вятрович критикует идею перевода украинского языка на латиницу

Отказ от кириллического алфавита в украинском языке может привести к популяризации русского языка в Украине, считает директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

По его словам, главным аргументом сторонников перехода на латиницу является то, что это якобы "отгородит нас от России и приблизит к Европе". "Однако в действительности смена письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих (особенно, старших людей) будет проще в использовании, чем незнакомый латинский украинский", - написал В.Вятрович на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он также отмечает, что вариант плавного перехода с параллельным использованием кириллицы и латиницы, будет означать "фактическое трехъязычие в стране - два украинских и русский (языки – ИФ). Так что просто получим еще одну линию различия, которая никак не поможет совместному движению в Европу", - заявляет директор УИНП.

Кроме того, он отмечает, что самым успешным примером перехода на латиницу является Турция, которая в то время была авторитарным государством, и поэтому такого же успеха можно ожидать и в Казахстане, однако не в Украине, "ведь мы строим демократическую систему".

"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", - резюмировал В.Вятрович.

Как сообщалось, 26 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

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