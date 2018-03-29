События

10:52 29.03.2018

Спасатели ликвидировали пожар в детсаду в Донецкой области

Спасатели ликвидировали пожар в детсаду в Донецкой области

Пожар возник в помещении дошкольного учреждения в г. Часов Яр (Бахмутский район Донецкой области), до прибытия спасателей были эвакуированы более 90 детей, одна из сотрудниц пострадала в результате прыжка со 2-го этажа.

Как сообщило в четверг Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, пожар возник 28 марта около полудня.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат на 2-м этаже. До их прибытия были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог в попытке поскорее покинуть место пожара выпрыгнула из окна 2-го этажа, в результате чего получила перелом костей таза и была госпитализирована в больницу в Бахмуте.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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