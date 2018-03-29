Железнодорожники вместе с ГСЧС готовятся к весеннему паводку

Подразделения "Укрзализныци" совместно с территориальными подразделениями управления ГСЧС Украины и Государственной специальной службы транспорта проведут взрывные работы по разрушению ледового покрытия на объектах.

Как сообщила пресс-служба компании, внимание будет 441 объекту, где вода может препятствовать движению поездов.

"Для обеспечения стабильной и безопасной работы железнодорожного транспорта, сохранения инженерных сооружений в период ледохода и весеннего половодья действует специальное распоряжение руководства по подготовке железнодорожных мостов, пешеходных переходов и трубопроводов к пропуску ледохода и весеннего паводка 2018 года", - говорится в сообщении.

Уже сформировано 52 противоразмывных поезда со щебнем, камнями и старыми шпалами, которые в случае необходимости будут привлечены к ликвидации последствий наводнения вместе с личным составом и другой инженерной техникой. При повреждении железнодорожной инфраструктуры будут задействованы также восстановительные поезда.

Взяты на учет водоемы и пруды, расположенные на расстоянии до 10 км от путей, переполнения которых может повлечь размыв железнодорожного полотна, определены места дислокации, созданы запасы инертных материалов - щебня, бутового камня.

"В региональных филиалах созданы оперативные штабы, установлено дежурство, проводятся инструктажи и другие мероприятия по подготовке искусственных сооружений, земляного полотна и объектов водоснабжения к весеннему наводнению", - констатирует "Укрзализныця".

Кроме того, проводятся замеры речных устьев у мостов, очищаются отверстия малых мостов и водопропускных труб от снега, остатков древесины и мусора.

После начала паводка будут проведены обходы и дежурство на опасных участках путей, у плотин, мостов, сточных труб.