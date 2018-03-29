События

10:18 29.03.2018

СБУ блокировала незаконный сбыт оружия и боеприпасов из зоны АТО в Одессе

СБУ блокировала незаконный сбыт оружия и боеприпасов из зоны АТО в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции на Донбассе в Одессу.

Как сообщил пресс-центр управления СБУ в Одесской области, торговлю наладил житель Одессы, который также занимался реставрацией оружия и переделкой травматического и сигнального оружия в боевое с целью продажи. Клиентов мужчина подыскивал на тематических форумах. Среди заказчиков были, в частности, представители криминальных кругов региона.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия и задержали злоумышленника согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы мужчины правоохранители изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрывпакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около одной тысячи патронов различного калибра.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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