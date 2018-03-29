В Харькове подорожает проезд в горэлектротранспорте

Исполком Харьковского горсовета в среду утвердил новые тарифы на проезд в трамваях, троллейбусах и метро.

"Решение будет опубликовано завтра (в четверг, 29 марта - ИФ) и с этого дня вступит в силу", - сказал журналистам заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов.

В соответствии с решением, плата за проезд увеличится на 1 грн: в трамваях и троллейбусах составит 4 грн, в метро - 5 грн.

По словам Е.Водовозова, повышение платы за проезд связано с ростом стоимости энергоносителей, материальных ресурсов и затрат на оплату труда.

В Харькове плата за проезд в метро с 22 марта 2017 года была увеличена до 4 грн, в трамваях и троллейбусах – до 3 грн.

Кроме того, по словам Е.Водовозова, власти города пока не рассматривают вопрос о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте.

"В постановлении (Кабмина "Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания" - ИФ) написано очень просто и понятно: мы можем предоставлять льготу - как компенсировать, так и в физическом виде. Харьков на сегодняшний день пока не рассматривает вопрос монетизации льгот. Мы оставляем льготу в физическом (нынешнем) виде", - сказал он.

По его словам, в Харькове около 700 тыс. лиц имеют право на льготную оплату проезда в общественном транспорте.

"По количеству людей - это около 700 тыс... Грубо говоря, половина населения. Это все виды льгот - местные, неместные, профессиональные и другие", - сказал Е.Водовозов.