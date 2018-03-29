События

09:55 29.03.2018

В результате пожара в тюрьме в Венесуэле погибли 68 человек

В результате пожара в тюрьме в Венесуэле погибли 68 человек

Жертвами пожара в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия в штате Карабобо стали 68 человек, сообщает телеканал "Си-эн-эн".

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб пообещал начать расследование инцидента.

"Мы назначили четырех прокуроров, чтобы прояснить эти ужасные события", - написал в "Твиттере" Т. У.Сааб.

После пожара родственники заключенных вышли на улицы, добиваясь информации о произошедшем, в результате произошли стычки с полицией, полицейские применили слезоточивый газ.

Телеканал "Би-би-си" сообщает, что пожар, вероятно, начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь совершить побег.

Среди погибших было 10 женщин, отмечает газета "Паис".

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