В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

Девять грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) проследовало через линию разграничения в среду, 28 марта, в направлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинскому правительству, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.