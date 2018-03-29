События

09:33 29.03.2018

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны ул. Вадима Гетьмана

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны ул. Вадима Гетьмана

Из-за ремонта путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела движение транспорта со стороны улицы Вадима Гетьмана будет закрыто, сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"В связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту путепровода на пересечении просп. Комарова и б-ра Вацлава Гавела с 29 марта 2018 движение автомобильного транспорта на автопроезд путепровода со стороны ул. Вадима Гетьмана будет закрыто", - говорится в сообщении.

На время ремонта устроено двустороннее движение транспорта по автопроезду со стороны Кольцевой дороги.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На ремонт дорог во Львовской области в 2017г израсходовано более 3 млрд грн

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Жители с. Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14

Мэр Киева поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

Специалист отдела торговли из департамента промышленности КГГА погорела на взятке

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

Восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса

Ровенская АЭС отключила второй блок на плановый ремонт

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове подорожает проезд в горэлектротранспорте

В результате пожара в тюрьме в Венесуэле погибли 68 человек

В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

Кличко поручил проверить торговые помещения близ станций метро и остановок на соблюдение пожарной безопасности

В Украине отметят 22-ю годовщину Конституции

Госдеп США приветствовал подписание контракта на поставки Польше американских ракет

Льготы на проезд в Харькове остаются в нынешнем виде и пока монетизироваться не будут

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

В Сумах по материалам СБУ осудили террориста, завербованного российскими спецслужбами

Число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА