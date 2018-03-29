В Киеве ограничили движение транспорта со стороны ул. Вадима Гетьмана

Из-за ремонта путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела движение транспорта со стороны улицы Вадима Гетьмана будет закрыто, сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"В связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту путепровода на пересечении просп. Комарова и б-ра Вацлава Гавела с 29 марта 2018 движение автомобильного транспорта на автопроезд путепровода со стороны ул. Вадима Гетьмана будет закрыто", - говорится в сообщении.

На время ремонта устроено двустороннее движение транспорта по автопроезду со стороны Кольцевой дороги.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.