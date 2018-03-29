События

09:17 29.03.2018

В Украине отметят 22-ю годовщину Конституции

В Украине отметят 22-ю годовщину Конституции

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 22-й годовщины Конституции Украины".

Согласно указу, обнародованному на сайте главы государства в четверг, Кабинет министров должен разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 22-й годовщины Конституции, предусмотрев, в частности, проведение в Киеве и других населенных пунктах торжеств с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности.

В День Конституции, 28 июня, запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции - гетьману Пилипу Орлику в Киеве, а в других населенных пунктах - к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям Украинского государства.

Кроме того, указ предусматривает проведение в воинских частях, учреждениях культуры, учреждениях для детей и молодежи информационных, образовательных, культурных, патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на разъяснение значения норм Конституции Украины в утверждении правового государства, а также формирование правовой культуры, воспитание гражданского сознания и уважения к Основному закону.

Также должны быть проведены мероприятия, направленные на распространение знаний об истории конституционализма, организована при участии Конституционной комиссии в Киеве научно-практическая конференция по совершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине, а также тематические научные конференции и круглые столы в регионах страны.

Министерству иностранных дел Украины поручено организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 22-й годовщины Конституции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Интерфакс-Украина
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