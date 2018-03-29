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07:03 29.03.2018

Льготы на проезд в Харькове остаются в нынешнем виде и пока монетизироваться не будут

Льготы на проезд в Харькове остаются в нынешнем виде и пока монетизироваться не будут

траВласти Харькова пока не рассматривают вопрос о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте, сообщил городской голова Харькова Евгений Водовозов.

"В постановлении (Кабинета Министров Украины "Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания" - ИФ) написано очень просто и понятно, что мы можем предоставлять льготу - как компенсировать, так и в физическом виде. Город Харьков на сегодняшний день пока не рассматривает вопрос монетизации льгот. Мы оставляем льготу в физическом (нынешнем) виде", - сказал Е.Водовозов журналистам.

По его словам, в Харькове около 700 тыс. человек имеют право на льготную оплату проезда в общественном транспорте.

"По количеству людей - это около 700 тысяч... Грубо говоря, половина населения. Это все виды льгот - местные, неместные, профессиональные и другие", - сказал Е.Водовозов.

 

 

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