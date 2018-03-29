События

03:04 29.03.2018

США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН

США больше не будут обеспечивать Организации Объединенных Наций четверть поступлений в ее бюджет, заявила в среду постоянный представитель Вашингтона в ООН Никки Хейли, сообщает Associated Press.

"Миротворчество - это общая ответственность. Каждый должен вносить свой вклад, и всем необходимо прилагать к этому больше усилий", - заявила она.

В этом году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН. При этом Хейли заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%.

Отмечается, что Китай, который занимает второе место по величине взносов, обеспечивает 10% бюджета ООН.

Хейли пообещала, что США будут работать над "справедливым и разумным" сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Целью отравления Скрипаля был раскол Запада

Военная помощь США на 2018 год не предусматривает предоставление вооружения полку Нацгвардии "Азов"

Целью отравления Скрипаля был раскол Запада, полагает шеф Пентагона

Цукерберг намерен выступить в Конгрессе США

США не боятся торговой войны с Китаем

Американские самолеты провели разведку вблизи побережья оккупированного Россией Крыма

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-ти часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Трамп выражает поддержку президенту Франции, подвергшейся атаке террориста

Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

Порошенко: благодарю власти США за поддержку оборонного потенциала Украины и последовательную позицию надежного союзника

ПОСЛЕДНЕЕ

Число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны улицы Вадима Гавела из-за ремонта путепровода

Полиция уделит больше внимания коммуникациям во время охраны массовых мероприятий в Одессе весной

В британской полиции полагают, что Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие отравляющего вещества у себя дома

В МИД требуют от РФ освободить украинского активиста Балуха

Реформы в секторе безопасности и обороны продолжатся, гражданский контроль будет усилен

В Киеве ликвидировали группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС

Саакашвили и его адвокат вновь требуют от правоохранителей вернуть личные вещи экс-президента Грузии

В "ZIK" опровергли информацию о якобы продаже телеканала и требуют от "Братства" Корчинского снять блокаду

Канада удвоит представительство полицейских офицеров-экспертов в Украине – встреча посла и главы МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА