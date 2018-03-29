События

02:01 29.03.2018

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны улицы Вадима Гавела из-за ремонта путепровода

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны улицы Вадима Гавела из-за ремонта путепровода

     Из-за ремонта путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела движение транспорта со стороны улицы Вадима Гетьмана будет закрыто, сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

      "В связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту путепровода на пересечении просп. Комарова и б-ра Вацлава Гавела с 29 марта 2018 движение автомобильного транспорта на автопроезд путепровода со стороны ул. Вадима Гетьмана будет закрыто", - говорится в сообщении.

      На время ремонта устроено двустороннее движение транспорта по автопроезду со стороны Кольцевой дороги.

      Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

 

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