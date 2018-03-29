События

01:51 29.03.2018

Целью отравления Скрипаля был раскол Запада

Отравление британского агента - бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери было задумано Россией для того, чтобы внести раскол в единство западных стран, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Они (русские - ИФ) пытаются подорвать единство западного альянса - НАТО - и другие вещи", - сказал он журналистам.

По словам шефа Пентагона, русские "снимают знаки различия с военной формы и идут в Крым, они заявляют, что не имеют ничего общего с сепаратистами на востоке Украины".

Он отметил, что хотя у России и есть возможность выстроить партнерские отношения с Европой, однако она предпочитает действовать иначе.

"У России есть потенциал для того, чтобы быть партнером Европы, но я думаю, что прямо сейчас нам надо признать: они выбрали поиск других путей построения взаимоотношений со странами-членами НАТО ", - сказал генерал.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил о том, что аккредитация семи российских представителей при НАТО будет отозвана в рамках дипломатических мер, принимаемых европейскими странами в отношении России в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по его словам, НАТО не утвердит три запроса на аккредитацию от России.

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