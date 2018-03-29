События

00:37 29.03.2018

Полиция уделит больше внимания коммуникациям во время охраны массовых мероприятий в Одессе весной

Основой стратегии полиции в ходе работы по обеспечению порядка на массовых мероприятиях в Одессе весной будут коммуникации.

Как сообщил отдел по связям с общественностью Главного управления Нацполиции в Одесской области, этот вопрос обсуждался в ходе встречи руководства главка с представителями Консультативного миссии ЕС в Украине по вопросу реформирования правоохранительных органов (КМЕС).

"Обсуждался вопрос, как дать возможность гражданам реализовать свое конституционное право на свободу мирных собраний и одновременно не допустить, чтобы отстаивание различных взглядов переросло в насилие или массовые беспорядки…

Теперь внимание правоохранителей будет направлено на укрепление связей между полицией и местным населением, восстановление доверия и решение насущных проблем граждан", - отмечается в сообщении.

Весной в Одессе, в частности, отмечают День освобождения города от фашистских захватчиков 10 апреля и День Победы, а также вспоминают жертв трагедии 2 мая 2014 года. Из-за неоднозначного отношения жителей к этим событиям правоохранители прогнозируют в городе повышения уровня напряженности.

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Интерфакс-Украина
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