В британской полиции полагают, что Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие отравляющего вещества у себя дома

Специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводам, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя на квартире, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Службы столичной полиции.

"По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери квартиры.

Кроме этого, вещество было обнаружено еще в нескольких местах в Солсбери, однако в меньшей концентрации, чем в квартире Скрипалей.

В то же время в полиции заверили, что, несмотря на поиски следов отравляющего вещества в Солсбери, в нынешних обстоятельствах риск для общественности "остается низким", и что "поиски носят предупредительный характер".

В сообщении отмечается, что расследование обстоятельств отравления С.Скрипаля и его дочери является "одним из самых масштабных и самых сложных расследований, которые предпринимал антитеррористический отдел британской полиции".

Так, дальнейшая проверка зоны вокруг квартиры Скрипалей может занять еще несколько недель или, возможно, месяцев.

В полиции отметили, что к расследованию привлечены 250 детективов из антитеррористического отдела, которых поддерживают другие эксперты и партнеры. Также специалисты продолжают просмотр более 5 тыс. часов видеозаписей, сделанных с камер наблюдения, и изучение свыше 1350 улик. Полиция выявила примерно 500 свидетелей происшествия и получила сотни показаний по делу.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.