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21:43 28.03.2018

Реформы в секторе безопасности и обороны продолжатся, гражданский контроль будет усилен

Украина продолжит реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, а также усилит демократический гражданский контроль над этим сектором.

Соответствующее положение закреплено в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденной указом президента Украины Петра Порошенко от 28 марта.

"Среднесрочные цели: обеспечение объединенного руководства сектором безопасности и обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО, внедрение эффективной политики, системы планирования и управления ресурсами сектора безопасности и обороны Украины на основе современных евроатлантические подходов", - говорится в документе.

В планах также развитие и внедрение оперативных (боевых) возможностей составляющих сектора безопасности и обороны Украины, необходимых для обеспечения безопасности и обороны государства, поддержания мира и международной безопасности, а также - внедрение объединенной системы логистики, способной оказать поддержку всем составляющим сектора безопасности и обороны Украины.

Среди приоритетов на 2018 год - сопровождение в парламенте законопроекта "О национальной безопасности Украины" (реестр. No 8068), а также усиление демократического гражданского контроля над составляющими сектора безопасности и обороны Украины.

Согласно документу, Украина планирует усилить гражданский контроль за использованием ресурсов, в том числе международной помощи, а также улучшить координацию и выполнение государственных оборонных программ и годовых национальных программ сотрудничества Украина - НАТО.

"Создать систему реагирования на компьютерные чрезвычайные события для защиты информации и государственных информационных ресурсов в киберпространстве, повысить эффективность существующих антикоррупционных органов и независимых контролирующих институтов с целью уменьшения коррупционных рисков в деятельности сектора безопасности и обороны Украины, внедрить систему планирования для сектора безопасности и обороны Украины в соответствии с принципами и подходами НАТО", - подчеркивается в программе.

На текущий год также запланировано создание медицинской информационной системы составляющих сил обороны, которая охватывает все этапы медицинской эвакуации и процессы управления потоками пациентов, которая соответствует стандартам, доктринам и рекомендациям НАТО.

 

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Интерфакс-Украина
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