В "ZIK" опровергли информацию о якобы продаже телеканала и требуют от "Братства" Корчинского снять блокаду

Команда телеканала "ZIK" требует от представителей организации "Братство" Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду здания, где располагается офис телеканала, и опровергает распространенную им информацию о якобы продаже телеканала, чем Д.Корчинский мотивировал акцию.

"Информация же, изложенная лидером организации "Братство" Дмитрием Корчинским… о продаже телеканала ZIK Виктору Медведчуку (лидер организации "Украинский выбор – Право народа" – ИФ), не соответствует действительности. Руководство медиа-холдинга отмечает, что на данный момент отсутствуют какие-либо переговорные процессы по продаже ZIKа", - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала в среду.

В "ZIK" также призывают Д.Корчинского не угрожать деятельности телеканала, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям, а также обращаются к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей.

Как сообщалось, Д.Корчинский в среду заявил, что "Братство" начало в среду бессрочный пикет у здания, в котором размещается офис телеканала "ZIK", в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики. "Медведчук собрался купить ZIK. Увеличение ватных спикеров на ZIK'е этим и объясняется. Сегодня активисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой", - заявил он.

Д.Корчинский также отметил, что "Братство" может начать блокирование работы телеканала: "Рассматривается возможность блокады".