События

19:55 28.03.2018

В "ZIK" опровергли информацию о якобы продаже телеканала и требуют от "Братства" Корчинского снять блокаду

В "ZIK" опровергли информацию о якобы продаже телеканала и требуют от "Братства" Корчинского снять блокаду

Команда телеканала "ZIK" требует от представителей организации "Братство" Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду здания, где располагается офис телеканала, и опровергает распространенную им информацию о якобы продаже телеканала, чем Д.Корчинский мотивировал акцию.

"Информация же, изложенная лидером организации "Братство" Дмитрием Корчинским… о продаже телеканала ZIK Виктору Медведчуку (лидер организации "Украинский выбор – Право народа" – ИФ), не соответствует действительности. Руководство медиа-холдинга отмечает, что на данный момент отсутствуют какие-либо переговорные процессы по продаже ZIKа", - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала в среду.

В "ZIK" также призывают Д.Корчинского не угрожать деятельности телеканала, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям, а также обращаются к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей.

Как сообщалось, Д.Корчинский в среду заявил, что "Братство" начало в среду бессрочный пикет у здания, в котором размещается офис телеканала "ZIK", в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики. "Медведчук собрался купить ZIK. Увеличение ватных спикеров на ZIK'е этим и объясняется. Сегодня активисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой", - заявил он.

Д.Корчинский также отметил, что "Братство" может начать блокирование работы телеканала: "Рассматривается возможность блокады".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Корчинский заявил о пикетировании телеканала "ZIK"

Гройсман выразил недовольство пикетом дома Луценко

Немногочисленные пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

Во Львове задержали пикетчиков, выступавших против участия животных в цирковых представлениях

Запорожскую обладминистрацию пикетировали сотрудники лесных хозяйств

Около 150 человек пикетируют Одесскую ОГА

Военных журналистов, задержанных возле в/ч в Ривненской области, не уведомляли о подозрении, их уже отпустили

По факту задержания у в/ч на Ривненщине журналистов ZIK идет следствие по признакам подготовки к диверсии

"Национальный корпус" пикетирует офисы ПИБа, Сбербанка, БМ-Банка, ВТБ Банка, Альфа-Банк в Киеве

Около 70 активистов в футболках "Азова" под зданием Минздрава протестуют против реформы "скорой помощи"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве ликвидировали группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС

Саакашвили и его адвокат вновь требуют от правоохранителей вернуть личные вещи экс-президента Грузии

Канада удвоит представительство полицейских офицеров-экспертов в Украине – встреча посла и главы МВД

Глава Николаевской обладминистрации прервал отпуск, чтобы дать показания в деле о гибели Волошина

Станция Киевского метро "Левобережная" вновь заработала

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Один вестибюль станции Киевского метро "Левобережная", где неподалеку возник пожар, открыли на вход и выход

Станция Киевского метро "Левобережная" закрыта на вход и выход из-за задымления

Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки

Объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства РФ покинули территорию Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА