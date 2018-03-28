События

18:37 28.03.2018

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования 24 раза обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18:00, все обстрелы пришлись на донецкое направление, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток агрессор совершил 24 обстрела позиций украинских защитников… В результате вражеского огня украинские воины не пострадали", - говорится в сводке по состоянию на 18:00.

"На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по нашим укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия - в районе Каменки. На луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - информируют в штабе.

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Интерфакс-Украина
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