Один вестибюль станции Киевского метро "Левобережная", где неподалеку возник пожар, открыли на вход и выход

Вестибюль станции Киевского метрополитена "Левобережная" со стороны гостиницы "Турист" уже открыли на вход и выход.

"Один вестибюль (со стороны гостиницы "Турист") станции "Левобережная" открыт на вход и выход", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, возле станции метро "Левобережная" на Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена ("красной", М1) произошел пожар в магазине "Красный маркет", из-за сильного задымления станция закрыта на вход и на выход.

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киева сообщили, что площадь пожара составляет 100 кв.м., в 17:48 он был локализирован.

Поезда метрополитена проезжают станцию "Левобережная" без остановок.

Помещение магазина находится в малой архитектурной форме, располагающейся в непосредственной близости от вестибюля станции. Сооружение выгорело полностью, в то же время огонь не перекинулся ни на здание метрополитена, ни на находящиеся рядом другие торговые постройки.