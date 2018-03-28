Корчинский заявил о пикетировании телеканала "ZIK"

Украинская организация "Братство" в среду начала бессрочный пикет у здания, в котором размещается офис телеканала "ZIK", в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики, написал лидер организации Дмитрий Корчинский на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Медведчук (лидер организации "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук – ИФ) собрался купить ZIK. Увеличение ватных спикеров на ZIK'е этим и объясняется. Сегодня активисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой", - написал Д.Корчинский.

Он также отметил, что "Братство" может начать блокирование работы телеканала. "Рассматривается возможность блокады", - написал лидер организации.