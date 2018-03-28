Станция Киевского метро "Левобережная" закрыта на вход и выход из-за задымления

Возле станции метро "Левобережная" на Святошино-Броварской линии киевского метрополитена ("красной", М1) произошел пожар в магазине "Красный маркет", из-за сильного задымления станция в настоящее время закрыта на вход и на выход.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г.Киева, площадь пожара составляет 100 кв.м., в 17:48 он был локализирован.

Поезда метрополитена проезжают станцию "Левобережная" без остановок.

Помещение магазина находится в малой архитектурной форме, располагающейся в непосредственной близости от вестибюля станции. Сооружение выгорело полностью, в то же время огонь не перекинулся ни на здание метрополитена, ни на находящиеся рядом другие торговые постройки.