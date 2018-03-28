Новоизбранный глава НАПК Мангул утверждает, что не является креатурой президента Порошенко
Новый глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул утверждает, что не является креатурой президента Украины Петра Порошенко и не зависит от главы государства.
"С президентом Украины Петром Порошенко я лично не знаком", - сказал он журналистам после заседания НАПК в среду, на котором был избран его новой главой.
А.Мангул отметил, что имел опыт общения с Петром Порошенко исключительно в рабочем порядке во время своей работы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, которое в свое время возглавлял действующий президент, а также во время мероприятий с участием президента в бытность главой Мелитопольской районной государственной администрации.
"Больше никаких контактов, к счастью, или, к сожалению, у меня с ним не было", - подчеркнул А.Мангул.
Новоизбранный глава НАПК также отметил, что намерен в первые несколько дней своей работы на новой должности продемонстрировать и подтвердить свою независимость и независимость этого органа.