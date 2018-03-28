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12:14 28.03.2018

Нацполиция до августа 2018 начнет набор пилотов в вертолетное подразделение

Нацполиция до августа 2018 начнет набор пилотов в вертолетное подразделение

Национальная полиция Украины до августа 2018 года объявит набор пилотов-полицейских для вертолетных подразделений, которые будут осуществлять поддержку наземных групп полиции при проведении спецопераций.

Как сообщает в среду пресс-служба Нацполиции со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева, в течение 2020 года Нацполиция Украины планирует получить первые 10 вертолетов модели Н145, которые используют в служебной деятельности полицейские Чехии.

"Опыт иностранных коллег будет использован в работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. В частности, мы начинаем набор пилотов вертолетов на службу в новое подразделение", - отметил С.Князев.

Он сообщил, что в Нацполиции планируют получение первого полицейского-пилота вертолета в начале 2020 года. "В то же время мы должны объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018", - сказал глава Нацполиции.

К поиску и подготовке личного состава экипажей полицейских вертолетов будут привлечены специалисты силовых ведомств, в состав которых входят авиационные подразделения и специализированные учебные заведения.

По словам С.Князева, в дальнейшем профессионально подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег.

Он отметил, что экипажи этого подразделения будут работать по всей стране – полицейские в ежедневном режиме будут обслуживать подразделения патрульной полиции, полиции превенции, конвойной полиции.

"Нагрузка будет большой. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должны быть постоянно один-два экипажа", - сообщил глава Нацполиции.

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