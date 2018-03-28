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11:28 28.03.2018

Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово

Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соболезнования родным и близким 64 погибших в трагедии в Кемерово В.Гройсман выразил, открывая заседание Кабинета министров Украины в среду в Киеве.

"На днях произошла просто страшная трагедия в Кемерово, когда погибли абсолютно невинные люди в результате пожара, который произошел. И самое страшное, что в этом пожаре погибли дети. Мы знаем, насколько это ужасная боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить сочувствие родным и близким…", - сказал премьер-министр, напомнив о трагедии в одесском детском лагере "Виктория", где при пожаре в сентябре минувшего года погибли трое детей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По окончательным официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе "Хромая лошадь" в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

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