Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине

На днях на пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) на въезд в Украину прибыл гражданин Российской Федерации 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.

"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцев, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину", - написал в своей странице в Фейсбук помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По словам О.Слободяна, в данный момент решается вопрос о предоставлении С.Удовиченко статуса беженца.