События

08:51 28.03.2018

Пограничники зафиксировали несколько случаев предложения взяток на КПВВ "Марьинка" и "Майорское"

Пограничники зафиксировали несколько случаев предложения взяток на КПВВ "Марьинка" и "Майорское"

Пограничники на контрольно-пропускных пунктах за прошедшие сутки зафиксировали три случая предложения взяток в размере 1,1 тыс. грн и в виде карточки мобильного оператора на пополнение счета, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"В КПВВ "Майорское", "Марьинка",.. пограничники зафиксировали три случая предложения взяток в размере 1,1 тыс. грн и в виде карточки мобильного оператора на пополнение счета для внеочередного оформления", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении правонарушителей военнослужащие направили уведомление к Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили частично поддельные паспортные документы у двух граждан Украины. Нарушителей и сообщения об обнаружении признаков уголовных преступлений предусмотренных ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) передано Национальной полиции.

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