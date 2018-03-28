События

08:03 28.03.2018

В Кировоградской области из-за долговременной эксплуатации теплотрассы без тепла осталось более 1,5 тыс. жителей

В Кропивницком в результате долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей, в результате чего без тепла остались семь многоэтажных жилых домов и здания военного городка воинской части Министерства обороны.

"В г.Кропивницкий в 11 час. 40 мин. 27 марта в результате долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей (диаметр – 400 и 89 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 7 многоэтажных жилых домов (около 1600 жителей) и здания военного городка воинской части А 0680 Минобороны", – сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

В ведомстве отметили, что бригады ДП "Теплоэнергоцентраль" восстановили теплоснабжение в полном объеме.

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Интерфакс-Украина
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