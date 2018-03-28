События

06:26 28.03.2018

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрелы позиций сил АТО", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по украинским укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по украинским укреплениям в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – сообщили в пресс-центре штаба.

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Интерфакс-Украина
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