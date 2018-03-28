События

05:57 28.03.2018

В Луганской области осудили вожака террористической группировки ОРЛО "Рим"

В Луганской области осудили вожака террористической группировки ОРЛО "Рим"

Беловодский районный суд Луганской области признал виновным в совершении преступления одного из главарей террористической группировки "Рим", сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители установили, что это российско-сепаратистское бандформирования действовало во временно оккупированном Довжанске (бывший Свердловск) Луганской области в 2014-2015 годах. Его участники терроризировали местное население, занимались контрабандой и грабежами", – говорится в сообщении.

По словам спецслужбы один из главарей группировки объявил себя "заместителем военного коменданта Свердловска". Боевик контролировал так называемую "Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок, которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками пункт пропуска "Червонопартизанск" на российско-украинской границе.

"Он отвечал в бандформировании за финансы, а также занимался переправкой на контролируемую украинскими властями территорию автомобилей, похищенных в ОРЛО. Деньги, полученные от незаконного бизнеса, направлялись на финансирование деятельности бандформирования "Рим", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили, что после конфликта с другими террористическими группировками боевик скрылся с временно оккупированных территорий. Однако сотрудники СБ Украины задержали его в Киеве, где он скрывался от украинского правосудия.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в силу.

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Интерфакс-Украина
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