События

05:00 28.03.2018

В Житомирской области депутат насмерть сбил пешехода и скрылся

Депутата Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района (Житомирской обл.) подозревают в смертельном наезде на пешехода в ноябре прошлого года и скрытия с места происшествия, однако о подозрении ему объявили 26 марта 2018, сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Депутат подозревается в том, что в ноябре 2017 в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчино, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам расследования депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района 26 марта прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Национальной полиции области.

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