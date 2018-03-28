События

04:14 28.03.2018

В Черкассах правоохранители задержали начальника одного из учебных заведений за взятку

Правоохранители Черкасской области задержали начальника одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности им.Героев Чернобыля за вымогательство и получения от студента неправомерной выгоды в размере двух тыс. грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Сегодня, 27 марта 2018 года, работниками прокуратуры Черкасской области в скоординированном сотрудничестве с работниками Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области разоблачены преступные действия начальника одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, полковника службы гражданской защиты, которая требовала и получила от студента неправомерную выгоду в размере 2 тыс. грн. за содействие в сдаче экзаменационной сессии", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что указанное лицо задержали в порядке ст.208 УПК Украины в помещении служебного кабинета непосредственно во время получения им обусловленных средств, которые правоохранители в ходе обыска изъяли.

Также по данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время в уголовном производстве прокуратура проводит необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение обстоятельств происшествия, сообщения лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

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