События

03:20 28.03.2018

В Днепропетровской области прокуратура вернула в собственность государства базу отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн

В Днепропетровской области прокуратура вернула в собственность государства базу отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн

Прокуратура Днепропетровской области вернула базу отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн в собственность государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Так, постановлениями Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины в 2008 году по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи базы отдыха "Орель", заключенный между государственным открытым акционерным обществом и обществом с ограниченной ответственностью. Однако в 2016 году указанное общество с ограниченной ответственностью передало право собственности на указанную базу отдыха другому обществу путем заключения договора купли-продажи, чем нарушило имущественные права государства на спорное недвижимое имущество", – говорится в сообщении.

В настоящее время в собственность государства в лице Министерства энергетики и угольной промышленности Украины возвращено недвижимое имущество базы отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн, которая расположена на берегу реки Орель.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Черкассах правоохранители задержали начальника одного из учебных заведений за взятку

Весной текущего года на срочную службу призовут 563 киевлян

Правоохранители будут изымать оружие, боеприпасы и взрывчатку из незаконного оборота у граждан

В украинских водоемах может исчезнуть рыба

Минэнергоугля предлагает Кабмину назначить первым замминистра директора департамента правового обеспечения Максимец

Во Львовской области в ДТП погиб районный военком

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником

Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе

На открытие реконструированного "Гранд Отеля" во Львов прилетит Пэрис Хилтон

В Лимане на Донетчине задержан экс-боевик

ПОСЛЕДНЕЕ

Цукерберг намерен выступить в Конгрессе США

Обнаруженные на Житомирщине БТР и БРДМ – не боевые и демилитаризованы, заявляют в военной прокуратуре

СБУ закрыла въезд в Украину выдворенным из Великобритании 23 гражданам России, причастным к разведслужбам

Студенты турецких вузов смогут пройти бесплатные курсы украинского языка в Украине

Хмельницкий облсовет рекомендовал вывешивать в памятные дни красно-черный флаг

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ с начала вторника

Раде предлагают определить правовой статус и соцгарантии для украинских заложников в ОРДЛО и РФ

Группа нардепов предлагает Раде ввести ответственность за рассылку спама

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА