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02:20 28.03.2018

Весной текущего года на срочную службу призовут 563 киевлян

Весной текущего года на срочную службу призовут 563 киевлян

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян заявил, что весной текущего года планируется призвать на срочную службу 563 киевлян, сообщила пресс-служба КГГА.

Как отмечается, из указанного количества киевлян в Вооруженные силы Украины призовут 358 человек, в Национальную гвардию – 135, в Государственную пограничную службу – 40 и в Государственную службу специальной транспорта – 30 человек.

По словам заместителя председателя КГГА, явка призывников сейчас очень низкая.

"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", – отметил Д.Давтян.

В ведомстве напомнили, что по распоряжению главы администрации создали киевскую городскую призывную комиссию по проведению призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2018.

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Интерфакс-Украина
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