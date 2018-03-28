Правоохранители будут изымать оружие, боеприпасы и взрывчатку из незаконного оборота у граждан

Национальная полиция Украины проведет профилактические мероприятия по изъятию у граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки весной текущего года, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня во время видеоселекторного совещания руководства Национальной полиции Украины был дан старт проведения на территории государства в течение марта-мая 2018 профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота у наших граждан оружия, боеприпасов и взрывчатки", – говорит В.Аброськин.

Как отмечается, в Одессе полицейские изымали гранатометы, пистолеты и боеприпасы из помещений граждан, в том числе и в жилых многоэтажных домах.

В.Аброськин подчеркнул, что от "качественной работы полиции и понимания, и помощи граждан зависит спокойствие и безопасность не только на наших улицах, но и в собственных домах мирных жителей".