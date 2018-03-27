Обнаруженные на Житомирщине БТР и БРДМ – не боевые и демилитаризованы, заявляют в военной прокуратуре

Обнаруженная в Житомирской области военная техника не является боевой, как и нет информации, что она была завезена из зоны АТО на Донбассе, заявляет военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко.

"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц - демилитаризованная, из которых 93 - автомобили и тягачи, 98 - прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 - БРДМ", - процитировал прокурора спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Прокурор напомнил, что техника была обнаружена в Новоград-Волынском в ходе расследования уголовного производства в отношении кражи нефтепродуктов из нефтепровода "Дружба".

"На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест... начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов", - проинформировал Г.Рябенко.

Прокурор отметил, что в ходе осмотра отдельных единиц изъятой техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации назначена криминалистическая экспертиза.

"Установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники", - отметил он.

У владельца указанной техники, которым является частный предприниматель, уже изъяты договоры, доверенности и другие документы по купле-продаже, из которых можно сделать вывод, что приобретение происходило в течение последних 6 - 8 лет.

В настоящее время нет оснований для задержания владельца.

"Информации о том, что отдельные единицы техники завезены из зоны АТО, также нет... Досудебное расследование продолжается", - подчеркнул Г.Рябенко.