СБУ закрыла въезд в Украину выдворенным из Великобритании 23 гражданам России, причастным к разведслужбам

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего сотрудника ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочери.

"Председатель СБУ (Василий Грицак – ИФ) отметил, что их (россиян - ИФ) деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник вечером.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, В.Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

В частности, Т.Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ С.Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, добавила Т.Мэй. Также она заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

Т.Мэй заявила, что в рамках ответных мер против России в связи с "делом Скрипаля" Лондон отзывает свое приглашение С.Лаврову посетить страну с ответным визитом, которое было передано после визита в Москву главы Форин-офиса Бориса Джонсона.

Т.Мэй заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства. "В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает.

27 марта 22 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Решение о выдворении в общей сложности 114 российских дипломатов приняли 16 стран Европейского Союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.