Хмельницкий облсовет рекомендовал вывешивать в памятные дни красно-черный флаг

Во вторник, 27 марта, Хмельницкий областной совет рассмотрел и поддержал проект решения "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области" – красно-черного флага.

"Согласно решению, рекомендуется поднятие у административного здания Хмельницкого областного совета, его структур красно-черный флаг рядом с государственным флагом в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы, учитывая на закон Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке "и другие нормативно-правовые акты", - сообщает во вторник пресс-служба Хмельницкого облсовета.

Председатель областного совета Михаил Загородный поручил исполнительному аппарату облсовета подготовить проект обращения в Украинский институт национальной памяти по формированию и предоставлению исчерпывающего перечня памятных дат, связанных с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.

"Кроме этого, депутаты областного совета решили обратиться в Верховную Раду Украины с предложением принятия решения о признании красно-черного флага как боевого знамени национально-освободительной борьбы украинского народа на законодательном уровне", - говорится в информации.