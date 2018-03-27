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18:39 27.03.2018

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

На реконструкцию транспортной развязки на Шулявке понадобится 17 месяцев и около 811 млн грн, эта сумма учитывает компенсацию за снос цеха №5 завода "Большевик", а первую очередь реконструкции планируется завершить уже к концу этого года, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

"Мы убираем старую конструкцию путепровода и меняем ее на прочную новую. Это реально сделать до конца текущего года, и средств - 380 млн грн - хватит, чтобы расширить дорогу до шести полос (восемь, если учитывать съезды) и восстановить движение по этому участку", - цитирует Д.Давтяна пресс-служба КГГА во вторник.

По его словам, второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

"Переговоры с руководством "Большевика" сейчас ведутся. Нужно разработать варианты объездных и альтернативных путей. Основной вариант, который рассматривается сейчас, - проезд по улицам Гарматной и Выборгской", - рассказал замглавы КГГА.

Как сообщалось, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул.Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. После произошедшего В.Кличко принял решение уволить заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и попросил президента Украины Петра Порошенко уволить главу Соломенского района в Киеве Максима Шкуро.

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