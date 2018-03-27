Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

На реконструкцию транспортной развязки на Шулявке понадобится 17 месяцев и около 811 млн грн, эта сумма учитывает компенсацию за снос цеха №5 завода "Большевик", а первую очередь реконструкции планируется завершить уже к концу этого года, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

"Мы убираем старую конструкцию путепровода и меняем ее на прочную новую. Это реально сделать до конца текущего года, и средств - 380 млн грн - хватит, чтобы расширить дорогу до шести полос (восемь, если учитывать съезды) и восстановить движение по этому участку", - цитирует Д.Давтяна пресс-служба КГГА во вторник.

По его словам, второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

"Переговоры с руководством "Большевика" сейчас ведутся. Нужно разработать варианты объездных и альтернативных путей. Основной вариант, который рассматривается сейчас, - проезд по улицам Гарматной и Выборгской", - рассказал замглавы КГГА.

Как сообщалось, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул.Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. После произошедшего В.Кличко принял решение уволить заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и попросил президента Украины Петра Порошенко уволить главу Соломенского района в Киеве Максима Шкуро.