События

18:02 27.03.2018

Раде предлагают определить правовой статус и соцгарантии для украинских заложников в ОРДЛО и РФ

Раде предлагают определить правовой статус и соцгарантии для украинских заложников в ОРДЛО и РФ

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде принять закон о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, являются заложниками, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Согласно размещенной во вторник на сайте украинского парламента информации, проект соответствующего закона (№8205) инициировал глава комитета по права человека Григорий Немыря и группа народных депутатов, среди который первый вице-спикер Ирина Геращенко, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

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Интерфакс-Украина
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