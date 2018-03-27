Раде предлагают определить правовой статус и соцгарантии для украинских заложников в ОРДЛО и РФ

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде принять закон о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, являются заложниками, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Согласно размещенной во вторник на сайте украинского парламента информации, проект соответствующего закона (№8205) инициировал глава комитета по права человека Григорий Немыря и группа народных депутатов, среди который первый вице-спикер Ирина Геращенко, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.