Группа нардепов предлагает Раде ввести ответственность за рассылку спама

Группа народных депутатов Украины предлагает Верховной Раде законодательно закрепить понятие спама и ввести административную ответственность за его рассылку.

Согласно информации на сайте парламента, соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты Борислав Береза (внефракционный), Леонид Емец ("Народный фронт") и Константин Усов ("Блок Петра Порошенко").

Авторы законодательной инициативы предлагают закрепить в законе о телекоммуникациях определение понятия "спам" как электронных, текстовых или мультимедийных сообщений рекламного, коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя умышленно отправляются на его адрес электронной почты, телефон и от получения которых у потребителя нет механизма отписаться через гиперссылку либо обратным сообщением.

Законодатели предлагают обязать лиц, которые осуществляют рассылку сообщений, получать от заказчиков рассылок согласие потребителей на получение таких сообщений.

Также законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях ст.148-5 "распространение спама".

Предлагается установить ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 прожиточных минимумов за умышленное распространение спама, если это не привело к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Если не получено согласие потребителя на получение рассылки сообщений, предусмотрен аналогичный штраф.

Организацию или содействие рассылке спама предлагают карать такими же штрафами.

Законопроектом предлагают также установить, что операторы при предоставлении услуги электросвязи для рассылки сообщений при помощи электросвязи (веб-интерфейс; API; IP2SMS; SMPP 3.4; FTP; SMTР и прочие) должны идентифицировать лицо, которое осуществляет рассылки сообщений и получить согласие от потребителей на получение сообщений рассылки.

В случае организации или содействия рассылке спама оператор или провайдер телекоммуникаций будет нести ответственность в виде месячной абонентской платы или в случае использования услуг по подписке – в размере суммы подписки на услуг согласно последнему платежу.